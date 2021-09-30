Акоп Аршакян и посол РФ в Армении обсудили вопрос мирного урегулирования карабахского конфликта

30 сентября заместитель председателя НС Армении Акоп Аршакян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

«Обсуждался вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Выражая признательность за поддержку, оказанную Россией, Акоп Аршакян поднял вопрос о безотлагательном решении гуманитарных вопросов, возникших в результате 44-дневной войны, подчеркнув, что Азербайджан должен немедленно вернуть военнопленных и другим удерживаемых лиц в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года. Посол, в свою очередь, отметил, что этот вопрос находится в центре внимания властей России», - сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании.

Заместитель председателя НС подчеркнул роль парламентской дипломатии в союзнических стратегических отношениях двух стран, коснулся сотрудничества на межпарламентских площадках и совместной работы делегаций.

В этом контексте Акоп Аршакян отметил, что в ближайшее время будет сформирована Межпарламентская ассамблея СНГ, в ближайшее время в заседаниях ассамблеи примет участие и делегация НС РА.

Они коснулись и дальнейшей деятельности межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием РА и Федеральным Собранием РФ, отметили совместную работу парламентских комитетов, говорили о расширении связей между правящими партиями.

В 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. Стороны обсудили и вопросы, связанные с повесткой мероприятий, проводимых в этой связи.