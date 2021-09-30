Звезды российской эстрады отметят 100-летие Арно Бабаджаняна большим концертом

9 октября в Кремле по случаю 100-летия Арно Бабаджаняна прозвучат лучшие произведения выдающегося композитора. На концерте выступят популярные звезды российской эстрады, неоднократно исполнявшие песни Бабаджаняна.

Как сообщил «Арменпресс» сын композитора Ара Бабаджанян, вечер исполнением «Ноктюрна» откроет народный артист России Игорь Крутой, который признался, что для него это большая честь.

«Бедрос Киркоров исполнит песню «Моя славная нация». Вы, наверное, знаете, что он приехал в Советский Союз благодаря моим родителям. Бедрос был молодым певцом, которого мои родители услышали во время отпуска в Болгарии и пригласили учиться в Москву. Бедрос Киркоров до сих пор об этом помнит», - рассказал Ара Бабаджанян, добавив, что на концерте выступят Лев Лещенко, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Анита Цой, Алексей Воробьев, который и будет вести концерт.

Будут исполнены песни Бабаджаняна «Верни мне музыку», «Королева красоты», «Море зовет», «Твои следы», «Песня первой любви» и другие любимые произведения.

Солисты «Международного мемориального фонда Арно Бабаджаняна» представят слушателям песни «Нор Ереван» и «Ночная Москва».

По словам Ара Бабаджаняна, в России отмечают юбилей Арно Бабаджаняна. Были организованы концерты в Москве, открыта музыкальная школа имени Бабаджаняна в Краснодаре, там же установлен его бюст, прошел концерт в Омске. Мероприятия запланированы в Севастополе, Сочи и в других городах.

Арно Бабаджанян родился в Ереване 22 января 1921 года. Свою первую музыкальную композицию он написал в 9 лет. В 1938 году он уехал в Москву и сразу поступил на последний курс Музыкального училища имени Гнесиных. В 1948 году продолжил учебу на фортепианном отделении Московской консерватории, параллельно совершенствуя свое мастерство в студии рядом с Домом культуры Армении в Москве.

В 1950-1956 годах он преподавал в Ереванской консерватории. С 1956 года жил и работал в Москве.

Богатое творческое наследие Бабаджаняна включает песни, инструментальные постановки, симфоническую музыку. Он творил в разных стилях: классика, эстрада, джаз. Творческий стиль Бабаджаняна сформировался под влиянием Арама Хачатряна и Сергея Рахманинова. Его творческая индивидуальность проявилась в «Героической балладе» (1950) и в Фортепианном трио (1952), написанных для фортепиано и оркестра. Полюбившуюся «Армянскию рапсодию» композитор написал в 1950 году. Арно Бабаджанян пользовался большим авторитетом репутацией, сотрудничество с ним считали честью знаменитый поэт Роберт Рождественский, известные певцы Муслим Магомаев, Лев Лещенко и другие.