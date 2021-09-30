Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

Парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM TV.

Приговор был вынесен в отсутствие Саркози, который не пришел на заключительное заседание. Суд считает, что Саркози продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита. На кампанию было истрачено более €42 млн вместо допустимых по закону €22 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.