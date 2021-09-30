Талибы открыли центр для подготовки военных в провинции Афганистана

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* заявило об открытии центра для подготовки военных в провинции Забуль, расположенной на юге страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Центр военной подготовки был открыт в провинции Забуль. В первом наборе приняли участие 400 бойцов Исламского эмирата Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Twitter.

В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.