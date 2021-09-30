Литва предоставит Армении вакцину «Модерна»

Правительство Литвы приняло решение предоставить Армении 50 000 доз вакцины «Spikevax» производства компании «Модерна». Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Литвы в Армении.

«Впервые в Армению поступит вакцина производства компании «Модерна». Литва впервые дарит вакцину такого типа. Литва продолжит поддерживать инициативы ЕС по управлению пандемией», - говорится в сообщении посольства.

В Армении зарегистрированы вакцины «Спутник V», «Коронавак», «АстраЗенека» и «Синофарм».