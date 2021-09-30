Посол Перу в Армении вручил Армену Саргсяну верительные грамоты

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Перу в Республике Армения Хуан Хеннаро дель Кампо Родригес (резиденция в Москве) вручил президенту Республики Армену Саргсяну верительные грамоты. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Президент Саргсян поздравил посла с назначением и пожелал ему плодотворной работы. Президент выразил уверенность, что посол внесет свой вклад в активизацию двусторонних отношений.

Посол Хуан Хеннаро дель Кампо Родригес подчеркнул, что готов предпринять практические шаги для развития армяно-перуанских отношений.

На встрече были затронуты возможности развития сотрудничества и активизации связей между двумя странами, а также продвижения торгово-экономических отношений. Было отмечено, что есть потенциал сотрудничества в области высоких технологий, горнодобывающей промышленности и образования. Для интенсификации контактов между народами двух стран стороны необходимо сотрудничество в культурной сфере и реализация программ обмена. В этом контексте было отмечено, что в следующем году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Перу Армения в Перу и в Армении будут проведены Дни культуры.