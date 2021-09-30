Консультации России и США по стратегической стабильности начались в Женеве

Второй очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности начался в Женеве.

Переговоры проходят в постоянном представительстве России при женевской штаб-квартире ООН и других международных организаций. Обе делегации прибыли на место проведения встречи, передает корреспондент ТАСС. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся 28 июля в Женеве. Тогда обе стороны положительно оценили итоги встречи и выразили готовность продолжать работу.