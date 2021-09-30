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Финансовое содействие Арцаху приближается к 100 млрд драмов: Никол Пашинян

Финансовое содействие Арцаху приближается к 100 млрд драмов: Никол Пашинян

Финансовое содействие, оказываемое правительством Армении Арцаху, приближается к 100 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», правительство выделило средства для компенсации коммунальных расходов  электроснабжения, газоснабжения и связи за октябрь, а также на погашение зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение за октябрь.

Говоря о проекте, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что финансовое содействие, оказываемое Арцаху после ноября 2020 года по сей день, приближается к 100 млрд драмов. «Мы продолжим этот процесс с одной целью, чтобы все больше логику социальной поддержки трансформировать в политику развития» - сказал он.

Вице-премьер Сурен Папикян добавил, что Сюникской области будет предоставлено около 1 млрд драмов, что поможет восстановить жизнеспособность Сюникских общин и решить существующие проблемы.


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