Правительство Армении окажет финансовое содействие Республике Арцах

Решением правительства Республики Армения Республике Арцах будет предоставлено 13,5 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», министр финансов РА Тигран Хачатрян отметил, что 1,2 млрд из этой суммы будут направлены на программу компенсации коммунальных расходов жителей, а 12,2 млрд драмов будут выделены в качестве межгосударственного кредита.

«Финансовое содействие правительства Республики Армения Республике Арцах, будет предоставлено на основе договора о даре для компенсации коммунальных расходов электроснабжения, газоснабжения и связи за октябрь, а также для финансирования различных секторов экономики. Министр финансов РА Тигран Хачатрян отметил, это уже четвертое подобное финансирование. В целом с 2020 года по сегодняшний день Арцаху перечислено почти 100 млрд драмов.

Законопроект также предусматривает предоставление межгосударственного кредита на погашение зарплат, пособий, пенсий, расходов на здравоохранение за октябрь, а также облигаций. Межгосударственный заем предоставляется правительству Арцаха по процентной ставке 0,001% годовых со сроком погашения до 1 января 2025 года.