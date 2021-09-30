Очевидцы в Пакистане назвали ликвидацию бен Ладена в 2011 году постановкой

Операция по ликвидации главы террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году больше похожа на постановочную, ничто не подтверждает, что он был на месте в тот момент, рассказали РИА Новости очевидцы и пакистанские журналисты, расследовавшие детали тех событий.

По официальной версии, бен Ладена 2 мая 2011 года ликвидировал американский спецназ, доставленный в Абботтабад из Афганистана на вертолетах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пакистанский журналист Сухейль Аббаси, работавший тогда на месте, заявил РИА Новости, что случившееся в Абботтабаде - спектакль, необходимый США, чтобы сохранить лицо перед мировым сообществом и американскими гражданами.

"Мы все уверены, что бен Ладена не было в здании. Но, определенно, его семья проживала в этом районе на протяжении нескольких лет", - сказал РИА Новости один из очевидцев Раджа Харун, который жил в нескольких метрах от здания, где якобы находился бен Ладен. Собеседник агентства заявил, что в городе все были удивлены сообщениями в американских и западных СМИ о ликвидации бен Ладена. "Тогда начали приезжать журналисты - как местные, так и иностранные. Потом последовали заявления и поздравления (тогдашнего президента США Барака) Обамы в связи с ликвидацией главы самой опасной террористической организации, и то, что его тело было брошено в море, - это же глупость и нелепо", - отметил Харун.

Американцы заявили, что главарь террористической группировки "Аль-Каида"* был идентифицирован и похоронен в море, чтобы место его захоронения не стало объектом культа для террористов.

Сомнения в том, что в ходе рейда в 2011 году был убит бен Ладен, высказывал, в том числе, 45-й президент США Дональд Трамп. В Twitter он повторял публикации, что "террорист номер один" жив.