В Арцахе подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19, 5 пациентов в тяжелом состоянии

В Арцахе по состоянию на 11:00 30 сентября подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс» это сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 56 тестов. В 2021 г. в Арцахе проведено 13 180 тестов на COVID-19, из них 1 149 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 24 пациента, состояние 5 врачи оценивают как тяжелое, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.