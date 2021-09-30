Мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook сообщает, что 30 сентября и 1 октября на площади Республики будут звучать песни заслуженного артиста РА Айка Акопяна.

«Он ушел в самом расцвете, не допев свою песню. Айко был не только высококлассным артистом, высокохудожественным певцом, но и исключительным музыковедом, носителем и распространителем своего своеобразного стиля в песенном искусстве. Он был певцом любви, возрождающим старые романсы, но вместе с тем его творчество было и в ритме нашего времени.

Покойся с миром, дорогой друг. Сегодня и завтра вечером с 20:00 до 22:00 будут звучать песни Айко», - «Арменпресс» передает слова Айка Марутяна.

Айко скончался 29 сентября. Почти неделю он в больнице боролся с коронавирусной болезнью.

Айко, Айк Акопян учился в средней школе № 170 Еревана, затем в средней школе № 32 имени Туманяна. В 1987 году он окончил Ереванскую музыкальную школу имени Чухаджяна и поступил в Музыкальное училище Р. Меликяна. В 1996 году на фестивале песни «Москва 96» завоевал первое место. В 1997 году он участвовал в фестивале песни «Большое Яблоко» в Нью-Йорке и стал победителем. В 1998 году на армянском песенном конкурсе «Да» он был удостоен награды «Лучший автор-исполнитель».

В 1999 году Айко окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса. В 1998, 1999, 2002, 2003 годах и в 2006 году на ежегодных церемониях вручения премии «Армянская музыка» удостаивался звания «Певец года Армении», в 2002 году - премии «Лучший проект года» и «Лучший альбом года», в 2003 г. - премии «Лучший видеодиск года».

В 2003 году Айко в Лос-Анджелесе, США дал свой первый сольный концерт.

В 2006 году Указом Президента Республики Армения ему было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Армения.

В 2007 году он представлял Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение» и занял 8 место.

В 2007, 2010, 2011 годах за музыку к фильмам «Не бойся», «Убитая голубка», «Дневник крестоносца» Айко получал премию «Лучший композитор года». Он написал музыку и к фильмам «Ничего не останется», «Юбилейный клиент», «Рассвет на озере Ван» и «Гарегин Нжде».

В 2011 году на ежегодной церемонии вручения премии «Армения», проходившей в Москве, он был удостоен премии «Певец десятилетия». У Айко один сын.