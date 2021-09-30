Газоснабжение ряда кварталов и улиц Гюмри временно будет прекращено

Для проведения плановых работ с 09:00 1-го октября до 18:00 2-го октября в городе Гюмри Ширакской области будет прекращено газоснабжение кварталов: «Нор-Аван», «Строммаш», «Слабодка», «Авзноц», «Мясокомбинат», «Арцах», «Казачий пост», «Северский», «Автовокзал», «Нор-Аван железной дороги», улиц Ереванская, Гарибджаняна, Карсская, Ахурянская, Лалаяна, Озаняна, Некрасова, Алавердяна, Н.Степаняна, Саруханяна, Жданова, Горки, Руставели, Мусаеляна, Гогунца, Туманяна, Маяковского, Терьяна, Лалаяна, Спендиарова, Паняна, Р.Меликяна, Крупской, Спандаряна, Мясникяна, Гукасяна, Л.Мадояна, Мазманяна, Цулукидзе, Баграмяна, Лазо, площади Гарегина Нжде, улиц Айгабац 1, 2, 3, 4, 5, проспекта Победы и прилегающих территорий, села Арапи и прилегающих общественных объектов различного назначения.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности. Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».