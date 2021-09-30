В суд представлено ходатайство об аресте Давида Тонояна и Давида Галстяна: СНБ

В Следственном департаменте Службы национальной безопасности Республики Армения продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами Министерства обороны и Вооруженных сил РА в процессе поставки боеприпасов для нужд Вооруженных сил РА. В рамках дела по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержаны Д. Т., занимавший в 2018 - 2020 гг. пост министра обороны РА и Д. Г., директор организации-поставщика. Последние привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по делу о хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов РА, фальсификации, совершение общественно опасных деяний. В суд представлены ходатайства для избрания ареста в качестве меры пресечения.

Как передает «Арменпресс», СНБ Армении сообщает, что кроме того, в рамках уголовного дела возбуждены дела и против бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Вооруженных сил РА за превышение служебных полномочий и совершение служебных фальсификаций.

Служба национальной безопасности Армении сообщает, что по уголовному делу продолжаются крупномасштабные оперативно-розыскные и следственные действия по выявлению полной картины преступного механизма хищения имущества в особо крупных размерах государства, персонализации действий других должностных лиц, причастных к данному делу, и по возбуждению в их отношении уголовного преследования.

Учитывая приоритетность информирования общественности по уголовному делу в допустимом размере, Служба национальной безопасности РА сообщает, что периодически в виде уведомлений будет предоставляться информация о ходе предварительного следствия и его результатах.

В то же время сообщаем, что Служба национальной безопасности Республики Армения будет вести нетерпимую и последовательную борьбу против приобретения для Вооруженных сил РА оружия и боеприпасов, не соответствующих качественным и техническим нормам, выявление допущенных в этих процессах беззаконий. В отношении всех виновных лиц будет возбуждаться уголовное преследование с требованием восстановления причиненного ущерба.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.