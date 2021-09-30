Цены на цветные металлы - 29-09-21

ЛОНДОН, 30 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.48% и составила 2930.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.48% и составила 9215.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.01% и составила 2162.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.27% и составила 18560.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.27% и составила 35950.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.71% и составила 3059.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.