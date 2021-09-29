Министр иностранных дел Франции обвинил Великобританию в нарушении своих обязательств

Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном, так как он нарушил свои обязательства, в том числе по торговле. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Великобритания, США и Австралия заключили партнерство в области обороны и безопасности AUKUS, а последняя вышла из соглашения на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda.

"На данном этапе я могу сказать, что кризис, который мы сейчас переживаем, серьезный. Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, и чтобы из него выйти, нужны будут серьезные действия, а не слова ", — сказал министр.

Он также призвал к пересмотру сотрудничества с Австралией из-за подорванного доверия. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что французский посол вернется в Канберру, но с ним продолжаются консультации.

Ранее Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта на подлодки ударом в спину. Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона.

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после этого инцидента.