Мирное сосуществования Армении и Ирана может стать хорошей моделью для других христианских и мусульманских народов:посол

Исполняющий обязанности ректора ЕГУ Ованес Ованнисян принял сегодня делегацию Исламской Республики Иран во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом ИРИ в Республике Армения Аббасом Бадахшаном Зохури. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕГУ.

«Я рад визиту в ЕГУ и возможности встретиться с представителями профессорско-преподавательского коллектива. У Ирана и Армении широкое поле сотрудничества, а также много направлений работы. Мы готовы разработать краткосрочные и долгосрочные программы и проекты, в которых будут участвовать студенты и молодые ученые.

События в регионе развиваются достаточно быстро, мы не должны отставать от них. Образование и наука - это те сферы, через которые происходит диалог между народами, становясь основой для развития других сфер. Отношения и сотрудничество между Ираном и Арменией, сложившиеся за последние несколько десятилетий, являются лучшей моделью в регионе.

Изучая Вашу биографию, я заметил, что Вы по профессии теолог [ректор ЕГУ окончил богословский факультет и является доктором исторических наук - ред.], поэтому хочу констатировать, что, хотя мы страны с разными религиями, но нашли формулу диалога и сосуществования. И эта модель может служить примером для других мусульманских и христианских народов», - отметил Аббас Бадахшан Зохури.

И.о. ректора кратко представил образовательные и научные дружественные связи университета с партнерскими университетами и научными центрами Ирана, которые с годами укреплялись и развивались.

«Иран - дружественная для нас страна, с которой он имеет прочные исторические, культурные, политические, научные и образовательные связи. ЕГУ ведет серьезную работу в направлении интернационализации университета. Иранским студентам может быть интересно посетить наши естественно-научные факультеты - биологический, фармацевтический, где есть лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Также мы можем проводить открытые лекции для студентов-гуманитариев. Сфера сотрудничества обширна и многогранна», - отметил Ованнисян.