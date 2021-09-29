В ООН обеспокоены запуском гиперзвуковой ракеты КНДР

ООН обеспокоена сообщениями о том, что КНДР провела пуск гиперзвуковой ракеты, организация выступает за дипломатическое взаимодействие на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы, очевидно, видели эти вызывающие беспокойство сообщения, остаемся привержены тому, что единственный путь для Корейского полуострова - это дипломатическое взаимодействие сторон", - сказал он.

КНДР 28 сентября впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.