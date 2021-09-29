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Состоится чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане

Состоится чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане

Чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги.

Инициатива такого саммита для обсуждения ситуации в стране после вывода иностранных войск в рамках миссии НАТО принадлежит председательствующей в Группе двадцати Италии. Рим настаивает на привлечение к решению проблемы России, Китая и Турции. Подготовку к этому саммиту Драги дважды обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Скажу о ближайших международных событиях. Чрезвычайный саммит по Афганистану состоится 12 октября", - сообщил он. Как уточнили в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции.

Драги также напомнил, что Италии работает над подготовкой саммита лидеров стран Группы двадцати 30-31 октября в Риме.


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