Новоназначенный посол Франции вручила копии верительных грамот главе МИД Армении

Новоназначенный посол Франции в Армении Анн Луйо 29 сентября вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян выразил уверенность, что Анн Луйо будет способствовать углублению и укреплению сотрудничества между Арменией и Францией во всех сферах.

Глава МИД Армении отметил, что Армения придает большое значение дальнейшему развитию привилегированных отношений с Францией. В этом контексте собеседники в первую очередь обсудили реализацию конкретных программ, направленных на продвижение и расширение армяно-французского сотрудничества в экономической сфере, а также дальнейшие перспективы укрепления связей в образовательной и культурной сферах.

В ходе встречи была затронута ситуация, сложившаяся вследствие азербайджано-турецкой агрессией против Арцаха, а также проникновения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении.

Министр Мирзоян высоко оценил большое внимание, уделяемое парламентом Франции и лично президентом страны возвращению армянских военнопленных и гражданских заложников, защите исторического и культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность возобновления мирных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования конфликта и установления стабильности и безопасности в регионе.