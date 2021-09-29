Посольство Ирана ответило на заявление Алиева

Посольство Ирана в Республике Армения на своей странице в Facebook процитировало иранскую газету «Джам-э-Джам», в которой затрагиваются обвинения, выдвинутые президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в адрес Ирана. Арменпресс представляет перевод публикации посольства ИРИ:

«В ответ на обвинение, выдвинутое против Ирана президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью турецкому информагентству Anadolu о том, “почему военные учения не проводились в северных регионах Ирана в течение 30 лет, когда территории вокруг Карабаха находились под властью армян”, иранская газета “Джам-э-Джам” опубликовала в своем сегодняшнем номере статью, из которой приведены некоторые цитаты:

Армения, в отличие от Баку и Анкары, не лелеет пустые мечты о границах Ирана и не проявляет подобного поведения;

Армения, в отличие от Азербайджана, не является союзником Израиля;

Армения, в отличие от Азербайджана, не создала в Атрпатакане сети наемников-сепаратистов;

Армения не имеет цели вытеснить Иран с торговых путей.

Кстати, автор статьи отмечает, что «недипломатичное поведение президента Азербайджана и направление месседжа Ирану через турецкие СМИ, является не чем иным, как признаком колонизованости».