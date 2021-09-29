Женская сборная Армении до 17 лет проиграла Казахстану

В рамках заключительного тура квалификации групповой стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет 29 сентября в хорватском городе Сесвете состоялся матч между сборными Казахстана и Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в напряженной борьбе армянская команда уступила сопернику со счетом 1:2.

Казахстан - Армения - 2:1 (1:0)

Сесвете, стадион «Йосип Радник»

Судья: Кристина Георгиева (Беларусь)

Голы: Балжан, 42, Талдыкина, 90 + 3 (Казахстан), Григорян, 55 (Армения).

Женская сборная Армении до 17 лет играла в следующем составе:

1․ Элла де Кройф, 2․ Татьяна Григорян, 5․ Анна Маргарян, 8․ Тамара Саакян (18․ Ване Дердерян, 46), 9. Милена Саядян, 10․ Лусине Костанян, 11․ Асмик Григорян, 14․ Диана Меликбекян (к), 15․ Арина Галстян (7. Арина Амирян, 41), 17․ Франческа Хачатурянц, 20. Лара Касабян.

Запасные: 12․ Лаура Оганесян, 3. Светлана Алексанян, 4․ Анна Егян, 6․ Сюзанна Акопян, 13․ Нарине Искандарян, 16․ Розалина Ерицян, 19․ Мегри Хампариан.

: Мариам Степанян.