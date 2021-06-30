Предстоящие на 30 сентября мероприятия
18:07, Сентябрь 29, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 20:00 Кандидат в послы США в Турции объявил о признании Геноцида армян
- 19:23 Состоится чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане
- 19:07 Эрдоган назвал переговоры с Путиным продуктивными
- 18:56 Новоназначенный посол Франции вручила копии верительных грамот главе МИД Армении
- 18:31 Посольство Ирана ответило на заявление Алиева
- 18:07 Предстоящие на 30 сентября мероприятия
- 17:54 Вице-премьер Сурен Папикян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения
- 17:47 В Швеции снимают почти все коронавирусные ограничения
- 17:20 В большинстве регионов Армении ожидается дождь с грозой
- 17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-09-21
- 17:17 Азиатские индексы снизились - 29-09-21
- 17:04 Лава извергающегося на Пальме вулкана достигла океана
- 16:47 Посольство Армении в Грузии предлагает грузоперевозки осуществлять через КПП Бавра- Ниноцминда
- 16:31 Талибы заявили о нарушении афганского воздушного пространства дронами США
- 16:24 Наш музыкальный мир потерял яркую личность: президент выразил соболезнования в связи с кончиной Айко
- 16:15 Официальная страница Евровидения выразила соболезнования в связи с кончиной певца Айко
- 16:10 Ваграм Думанян руководителя Центра университетских больниц Парижа пригласил в Армению
- 15:59 Эрдоган коснулся российско-турецких действий в Сирии
- 15:53 Фумио Кисиду избрали лидером правящей партии Японии
- 15:52 Россия и Турция успешно сотрудничают на международной арене
- 15:19 Встреча министра ИД Армении с послом Болгарии в Армении
- 15:03 Своим творчеством он заслужил любовь и уважение народа: Никол Пашинян о безвременной кончине Айко
- 15:03 МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положения документов СЕ
- 14:48 Премьер-министр Грузии встретился с президентом Азербайджана
- 14:47 На встрече Путин-Эрдоган будут только переводчики
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