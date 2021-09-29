Вице-премьер Сурен Папикян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения

Вице-премьер Республики Армения Сурен Папикян 29 сентября принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури. Вице-премьер отметил, что укрепление и развитие армяно-иранских отношений имеет для Армении стратегическое значение. В то же время Сурен Папикян высоко оценил личный вклад посла в углубление армяно-иранских отношений.

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Арменпресс

в пресс-службе офиса Папикяна, вице-премьер констатировал, что повестка армяно-иранских отношений достаточно широкая, и нужно приложить все усилия, чтобы полностью обслужить ее, завершить текущие программы, а также начать новые. Вице-премьер высоко оценил официальную позицию Ирана по установлению стабильности и мира в регионе, отметив, что в случае многосторонней помощи и последовательности мирная повестка дня может быть реализована.

Посол Ирана Аббас Бадахшан Зохури поздравил Сурена Папикяна с вступлением в должность вице-премьера, выразив уверенность, что прежнее плодотворное сотрудничество будет и впредь расширяться. Посол коснулся растущей динамики двустороннего торгового оборота и сотрудничества в последние месяцы, отметив, что в обеих странах сформированы правительства молодых политиков, которые будут активно и усердно работать над углублением двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили сложившуюся на дороге Горис-Капан ситуацию. Вице-премьер сообщил, что строительство альтернативных дорог является одним из приоритетов правительства Армении. Он сообщил, что строительство дороги Татев-Капан планируется завершить до конца ноября, добавив, что идет строительство дороги Татев-Агвани. Началось также строительство дороги Татев-Лцен, которая позволит объехать повороты Татева и будет намного удобнее для грузовых автомобилей. Вице-премьер отметил, что на участке Воротан-Горис будут построены объездные дороги. Касаясь вопроса участка Сисиан-Каджаран дороги Север-Юг, Сурен Папикян сообщил, что проект уже вошел в стадию объявления тендера.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с армяно-иранским экономическим сотрудничеством, в том числе в сферах дорожного строительства, энергетики, новых технологий и горнодобывающей промышленности. Были затронуты вопросы развития культурных отношений, исходя из исторической самобытности и дружбы двух народов. Была подчеркнута важность предстоящих взаимных визитов на высоком уровне, которые будут способствовать углублению сотрудничества в экономической сфере, максимальному использованию имеющихся возможностей, быстрой реализации приостановленных программ и запуску новых инициатив. В этом контексте было рассмотрено использование потенциала рынка ЕАЭС и подчеркнута важность международного транспортного коридора “Персидский залив - Черное море” как надежного и безопасного транзитного маршрута для всех участвующих в нем стран.