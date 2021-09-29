Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-09-21

ЕРЕВАН, 29 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 сентября, курс доллара США вырос на 0.88 драмa и составил 483.49 драм. Курс евро вырос на 0.45 драмa и составил 563.99 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.65 драм. Курс британского фунта сократился на 4.36 драмa и составил 653.97 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 27235.71 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 349.97 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 15299.04 драм.