В большинстве регионов Армении ожидается дождь с грозой

На территории Армении днем 29-го, 30-го сентября, днем 2-го, с 3-4 октября в отдельных регионах, 1-го, ночью 2-го в большинстве регионов ожидается дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

С 29-го сентября по 1-е октября температура воздуха постепенно понизится на 6-9 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван в вечерние часы 29-го и 30-го сентября, 4-го октября, 1-го, ночью 2-го октября ожидается дождь с грозой. Днем 2-го, 3-го октября ожидается погода без осадков.