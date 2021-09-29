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Посольство Армении в Грузии предлагает грузоперевозки осуществлять через КПП Бавра- Ниноцминда

Посольство Армении в Грузии предлагает грузоперевозки осуществлять через КПП Бавра- Ниноцминда

Из-за большого объема грузоперевозок по территории Грузии, а также в связи со строительными работами на КПП «Верхний Ларс», на тбилисской объездной дороге скопились грузовики. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Грузии.

«Во избежание скоплений грузовые перевозчики, по возможности, перевозки грузов вместо пограничного пункта Баграташен-Садахло могут осуществлять через пограничный пункт Бавра-Ниноцминда», - говорится в сообщении посольства.
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