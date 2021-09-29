Наш музыкальный мир потерял яркую личность: президент выразил соболезнования в связи с кончиной Айко

Президент Армении Армен Саргсян направил соболезнование в связи с безвременной кончиной заслуженного артиста РА, певца, композитора Айка Акопяна, Айко.

«С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине заслуженного артиста Республики Армения, певца, композитора Айка Акопяна. Наш музыкальный мир потерял яркую личность, которая выделялась своей оригинальностью и неповторимым вкусом, о чем свидетельствуют его полюбившиеся публике произведения. Песни и мелодии Айка Акопяна были мелодичным диалогом, который навсегда останется в сердцах поклонников его искусства. С глубоким сожалением выражаю свои слова соболезнования и утешения семье, родным, друзьям и близким Айка Акопяна», - «Арменпресс» передает сообщение Аппарата президента РА.

Айко скончался 29 сентября 2021 года вследствие коронавирусной болезни.

Айк Акопян учился в средней школе № 170 Еревана, затем в средней школе № 32 имени Туманяна. В 1987 году он окончил Ереванскую музыкальную школу имени Чухаджяна и поступил в Музыкальное училище Р. Меликяна. В 1996 году на фестивале песни «Москва 96» завоевал первое место. В 1997 году он участвовал в фестивале песни «Большое Яблоко» в Нью-Йорке и стал победителем. В 1998 году на армянском песенном конкурсе «Да» он был удостоен награды «Лучший автор-исполнитель».

В 1999 году Айко окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса. В 1998, 1999, 2002, 2003 годах и в 2006 году на ежегодных церемониях вручения премии «Армянская музыка» удостаивался звания «Певец года Армении», в 2002 году - премии «Лучший проект года» и «Лучший альбом года», в 2003 г. - премии «Лучший видеодиск года».