Официальная страница Евровидения выразила соболезнования в связи с кончиной певца Айко

В микроблоге конкурса «Евровидение» в Twitter помещены соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РА, певца, композитора Айко.

Как передает «Арменпресс», в микроблоге выражено сожаление по поводу безвременной кончины Айко. «Айко представлял Армению на «Евровидении 2007» и своей трогательной песней «Anytime you need» занял 8-е место. Ты всегда будешь в наших сердцах», - говорится в соболезновании «Евровидения» в Twitter.

Айко скончался 29 сентября 2021 года вследствие коронавирусной болезни.

Айк Акопян учился в средней школе № 170 Еревана, затем в средней школе № 32 имени Туманяна. В 1987 году он окончил Ереванскую музыкальную школу имени Чухаджяна и поступил в Музыкальное училище Р. Меликяна. В 1996 году на фестивале песни «Москва 96» завоевал первое место. В 1997 году он участвовал в фестивале песни «Большое Яблоко» в Нью-Йорке и стал победителем. В 1998 году на армянском песенном конкурсе «Да» он был удостоен награды «Лучший автор-исполнитель».

В 1999 году Айко окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса. В 1998, 1999, 2002, 2003 годах и в 2006 году на ежегодных церемониях вручения премии «Армянская музыка» удостаивался звания «Певец года Армении», в 2002 году - премии «Лучший проект года» и «Лучший альбом года», в 2003 г. - премии «Лучший видеодиск года».