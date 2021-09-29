Ваграм Думанян руководителя Центра университетских больниц Парижа пригласил в Армению

Во время своего визита в Париж в рамках мероприятия, посвященного 100-летию Анри Вернона, министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян встретился с руководителем Центра университетских больниц Парижа Мартином Хирсчем.

«Был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Министр отметил, что с момента обретения Республикой Армения независимости, в течение последних 30 лет, между Арменией и Францией установились особые межгосударственные отношения. Они основаны на исторически сложившейся дружбе между армянским и французским народами. Он также выразил глубокую благодарность за медицинскую помощь, оказанную Францией армянским военнослужащим во время войны», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Министерства НОКС.

Отмечается, что в рамках содействия, оказываемого Францией, развитие реабилитационной медицины в Армении значительно продвинулось, в результате чего можно будет трансформировать образовательные исследовательские программы, создавать базовые условия для развития медицинского образования в Армении, выводя исследования на качественно новый уровень.

Министр выразил уверенность, что в рамках сотрудничества с Центром университетских больниц в Париже удастся усовершенствовать процесс непрерывного обучения врачей, в результате чего будет создан потенциал штата медицинских специалистов.

Ваграм Думанян отметил, что с 13 по 15 октября в Ереване пройдет форум по оказанию помощи раненым во время 44-дневной Арцахской войны, в котором примут участие более 150 человек, в том числе из Франции. На форуме будут представлены итоги года сотрудничества между Арменией и Францией, в которые также будет включен и обзор образовательных исследовательских программ.

В завершение встречи министр НОКС РА пригласил руководителя центра в Армению для посещения Ереванского государственного медицинского университета и университетских клиник.