Эрдоган коснулся российско-турецких действий в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи коснулся российско-турецких действий в Сирии.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «РИА Новости».Эрдоган отметил, что совместные шаги России и Турции в Сирии имеют большое значение, и мир в этом регионе зависит от отношений двух стран.
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