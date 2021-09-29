Эрдоган коснулся российско-турецких действий в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи коснулся российско-турецких действий в Сирии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Эрдоган отметил, что совместные шаги России и Турции в Сирии имеют большое значение, и мир в этом регионе зависит от отношений двух стран.