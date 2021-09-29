Встреча министра ИД Армении с послом Болгарии в Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 29 сентября принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Армении Калина Анастасова.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение насыщенной повесткой армяно-болгарских отношений и обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сферах взаимных интересов.

Арарат Мирзоян и Калин Анастасов отметили положительную динамику в торгово-экономической сфере, работы по открытию прямого авиарейса между столицами двух стран, а также роль Армяно-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в деле дальнейшего развития сотрудничества.

Министр иностранных дел Армении и посол Болгарии обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития партнерства Армения-ЕС и сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

Отмечается, что в ходе встречи были затронуты гуманитарные проблемы, возникшие в результате развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха.

Стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.