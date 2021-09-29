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Своим творчеством он заслужил любовь и уважение народа: Никол Пашинян о безвременной кончине Айко

Своим творчеством он заслужил любовь и уважение народа: Никол Пашинян о безвременной кончине Айко

Премьер-министр Никол Пашинян в связи с безвременной кончиной заслуженного артиста РА Айко (Айка Акопяна) направил телеграмму соболезнования.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, в телеграмме, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине моего любимого певца, заслуженного артиста РА Айко.

Он был одним из ярких представителей современной армянской музыки, своим творчеством он заслужил народную любовь и уважение. Народ полюбил его произведения, а его романсы занимают особое место в богатейшем наследии армянской музыки.

Музыка Айко звучала и в современных армянских фильмах, способствовала развитию армянского кино.

Выражаю глубочайшие соболезнования семье певца, его родным и близким, друзьям и поклонникам его творчества».
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