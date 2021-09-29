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МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положения документов СЕ

МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положения документов СЕ

Действия Парижа по ограничению передвижения вакцинированных "Спутником V" россиян затрудняют работу Москвы в международных организациях, а также нарушают положения документов Совета Европы. Как передает Арменпресс, об этом заявили РИА Новости в МИД.

На прошлой неделе член делегации в ПАСЕ по линии Совфеда Владимир Круглый сообщил, что не может свободно передвигаться по Страсбургу, так как российский препарат не признан в ЕС. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это "вакцинная дискриминация", в условиях которой участвовать в сессии можно только дистанционно.

"Рассматриваем введенные ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций ", — прокомментировали в МИД.

В ведомстве указали, что, "к сожалению, доля ответственности за происходящее лежит и на руководстве Совета Европы, его секретариате". "Отмечаем его пассивную, можно сказать, соглашательскую позицию", — добавили там. На Смоленской площади считают, что Страсбург должен действовать активнее, добиваясь от французских властей отмены дискриминационных мер.

Также в МИД напомнили, что Россия — один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы и "вправе рассчитывать на уважительное и равноправное к себе отношение".


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