Премьер-министр Грузии встретился с президентом Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Премьер-министр Грузии также примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Ожидается, что он встретится и с премьер-министром Азербайджана, председателем Милли Меджлиса и с другими должностными лицами.