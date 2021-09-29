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Премьер-министр Грузии встретился с президентом Азербайджана

Премьер-министр Грузии встретился с президентом Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Премьер-министр Грузии также примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Ожидается, что он встретится и с премьер-министром Азербайджана, председателем Милли Меджлиса и с другими должностными лицами.
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