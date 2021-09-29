На встрече Путин-Эрдоган будут только переводчики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин де-факто выходит из режима самоизоляции для встречи со своим турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пресс-секретарь президента России заявил в беседе с журналистами.

Песков отметил, что в ходе переговоров в Сочи президенты России и Турции сначала проведут приватную беседу, затем состоится рабочий завтрак.

«Беседа будет в приватном формате, только с участием переводчиков. Два президента сначала проведут переговоры, а затем продолжат общение во время рабочего завтрака», - сообщил он журналистам.