Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

На встрече Путин-Эрдоган будут только переводчики

На встрече Путин-Эрдоган будут только переводчики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин де-факто выходит из режима самоизоляции для встречи со своим турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пресс-секретарь президента России заявил в беседе с журналистами.

Песков отметил, что в ходе переговоров в Сочи президенты России и Турции сначала проведут приватную беседу, затем состоится рабочий завтрак.

«Беседа будет в приватном формате, только с участием переводчиков. Два президента сначала проведут переговоры, а затем продолжат общение во время рабочего завтрака», - сообщил он журналистам.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]