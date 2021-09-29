Постоянный представитель Арцаха о программах, направленных на преодоление последствий войны

Более 101 000 граждан Арцаха воспользовались программой содействия перемещенным лицам Арцаха в результате 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября 2020 года. Всего было предоставлено около 7 миллиардов 500 миллионов драмов.

Как передает «Арменпресс» об этом Сергей Казарян сказал в ходе совещания, созванного постоянной комиссией НС по защите прав человека и общественным вопросам.

«Совершеннолетним и несовершеннолетним гражданам, зарегистрированным в неподконтрольных Арцаху общинах, было оказано содействие в размере 300 000 драмов, программами воспользовались 36 000 граждан, всего предоставлено около 11 млрд. драмов. Единовременная помощь в размере 250 000 драмов была оказана арцахцам, потерявшим недвижимость. Количество бенефициаров - 5 400 граждан. Единовременная помощь в размере 20 000 драмов была оказана детям до 5 лет, имеющим гражданство Арцаха, программой воспользовались около 14 700 детей, в общей сложности предоставлено более 290 миллионов драмов», - представил Сергей Казарян.

По его словам проведено несколько программ для принимающих арцахцев, потерявших жилье в Арцахе. «В рамках двух мероприятий оказана 9-месячная помощь гражданам, принимающим семьи из Арцаха. В обоих случаях принимающему физическому лицу, находящемуся в Республике Армения, была оказана помощь в размере 30 000 драмов в месяц на каждого взрослого жителя Арцаха. До мая 2021 г. бенефициарами программы были и принимающие из Арцаха, эта сумма составила 45 000 драмов в месяц на каждого взрослого жителя Арцаха. На сегодняшний день бенефициарами программ являются около 10 000 взрослых граждан, им оказана помощь почти на 2 млрд 600 млн драмов».

Постпред Арцаха также сообщил, что в 2020 году семьям погибших, а также без вести пропавших, лицам, получившим инвалидность в результате военных действий, предоставлено единовременное содействие в размере 1-5 млн драмов каждому. Кроме того, около 8 миллиардов 600 миллионов драмов перечислено на коммунальные расходы населения Арцаха. Профинансированы и пенсии, льготы, заработная плата бюджетникам и расходы на здравоохранение в размере около 28 миллиардов 800 миллионов драмов.

По словам Сергея Казаряна, количество арцахцев, временно переселенных в Армению в результате войны, составляет 20 717 человек или 5 343 семьи. 30% из них проживают в Ереване, 70% - в регионах Армении.