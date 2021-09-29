Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму

Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ выполнили практическое бомбометание на полигоне в Крыму. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"По замыслу учения самолёт-разведчик Су-24МР… обнаружил объекты условного противника в горной местности. Для уничтожения "противника" в небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника", - сообщил Рулев.

В ходе учений летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа.