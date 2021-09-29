Арарат Мирзоян встретился с руководителем делегации Международного комитета Красного Креста
29 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Тьерри Рибо. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что в ходе встречи собеседники обменялись мнениями относительно сотрудничества между Арменией и МККК в направлении адресации гуманитарных проблем, созданных в Арцахе, и проводимых организацией работ.
Глава МИД РА подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного возвращения всех армянских военнопленных и гражданских заложников, находящихся в Азербайджане.
Было подчеркнуто, что Азербайджан отрицает факт удержания большого количества военнопленных, что создает серьезные основания для подозрений в совершении Азербайджаном серьезных преступлений против пленников, включая и их насильственное исчезновение.Арарат Мирзоян также отметил, что не следует создавать искусственные препятствия для реализации в Арцахе гуманитарной миссии международных организаций, и не следует политизировать этот вопрос.
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