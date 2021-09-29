«Страсти по Матфею» Баха после долгого перерыва вновь прозвучат в Армении

Национальный центр камерной музыки Армении представит «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Это произведение в Армении уже давно не исполнялось.

Как передает «Арменпресс», концерт состоится 6 октября в зале «Арам Хачатрян».

На нем выступят Государственный камерный оркестр Армении, художественный руководитель, главный дирижер - Ваан Мартиросян, Государственный камерный хор Армении, художественный руководитель, дирижер - Роберт Млкеян, Государственный Ереванский камерный хор, художественный руководитель - Кристина Восканян, хор«Армянская Богоматерь». Концерт пройдет под управлением дирижера Филиппа Амелунга из Германии.

Солисты: Франциска Бобен (сопрано), Седа Амир-Караян (альт), Мартин Петцольд (тенор), Дастин Дросдзиок (тенор), Йенс Хаманн (бас), Андреас Шайбнер (бас).

Гениальное произведение Баха «Страсти по Матфею» впервые было исполнено в 1727 году. Оно состоит из 78 номеров. Это одна из вершин музыкального наследия. Интересно, что Бах написал 4 или 5 «Страстей», но до наших дней дошли только две. Они неоднократно исполнялись как автором, так и другими исполнителями последующих поколений.

Филипп Амелунг уже не в первый раз будет сотрудничать с армянскими музыкантами. В 2020 году в нашей стране было представлено другое гениальное произведение Баха «Страсти по Иоанну». В прошлом году дирижер заметил, что ему очень удобно работать с Государственным камерным оркестром Армении, Государственным камерным хором Армении, а уровень музыкального исполнительства в стране довольно высок.

Филипп Амелунг - один из самых тонких дирижеров нашего времени. Свою музыкальную карьеру он начал в восьмилетнем возрасте в хоре мальчиков Тольца, с которым позже он работал. Он выступал с Georgian Chamber Orchestra Ingolstadt, Munich Symphony Orchestra, Southwest German Chamber Orchestra Pforzheim, Karlovy Vary Symphony Orchestra, North Bohemian Philharmonic Orchestra Teplice и с другими творческими коллективами. Филипп Амелунг тесно сотрудничает и с оркестрами в стиле барокко. В 2000 году он в Мюнхене основал музыкальный фестиваль. Активно занимается педагогической деятельностью, является музыкальным директором Тюбингенского университета и был избран на эту должность, обойдя 140 претендентов.