В КНР заявили о заинтересованности в проведении саммита пятерки СБ ООН

Китай заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) как можно скорее, накопилось много вопросов для обсуждения, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

По его словам, и Россия, и Китай, и Франция предлагали провести саммит пятерки. Ранее организовать встречу лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия возобновляет работу по организации саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН и будет прорабатывать ее повестку с партнерами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С тех пор у нас были дискуссии по этому вопросу, изучаются возможности. Дискуссии все еще идут. Мы очень хотим, чтобы такой саммит прошел как можно скорее, потому что у нас так много глобальных проблем. У нас много проблем в сфере мира и безопасности, у нас есть другие вызовы", - сказал Чжан Цзюнь.

При этом он указал, что пока повестка саммита не выработана и решение о его проведении не принято. "Мы продолжим работать над этим", - добавил он.