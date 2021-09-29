Французский тенор Рубен Элбакян за вклад в музыкальное искусство удостоен золотой медали

Французский тенор армянского происхождения, Рубен Элбакян за вклад в музыкальное искусство и за благотворительные концерты награжден золотой медалью «Grand Prix Humanitaire De France».

Как передает «Арменпресс», медаль ему вручили в Сенате Франции, где Рубен Элбакян дал два эксклюзивных сольных концерта.

Благотворительные концерты он провел и в церквях Мадлен и Троицы в Париже, а также в Оперном театре Армении.

Зрители Еревана помнят «маленького Карузо» 80-х годов прошлого века. Черноглазому Рубену было всего 7 лет, когда он очаровал публику своим эмоциональным, чистым исполнением.

В Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Рубен учился у Гоар Гаспарян и Татевик Сазандарян. Во Франции он продолжил свою музыкальную карьеру, выступая с сольными концертами. Артист пел в фестивальных залах Люксембурга и Канн, в парижском театре Dejacet.

24 апреля 2010 года Рубен Элбакян почтил память жертв Геноцида армян, исполнив гимны Армении и Франции под Триумфальной аркой Парижа в сопровождении оркестра Национальной полиции Франции.

Через год после этого события Рубен Элбакян в Монако был удостоен звания «Кавалер наполеоновского военного ордена», в 2010 году журнал «LUXURY» включил его в список 57 самых известных армян мира. Европейцы прозвали его «Золотым голосом». В репертуаре Рубена Элбакяна помимо произведений мировой классики, особое место занимает Комитас.

Его альбом «Комитас» получил «Специальную премию компакт-дисков». Последний раз армянский тенор, проживающий во Франции, выступал на родине в 2007 году. Для него большая честь и ответственность выступать перед армянской публикой на армянских сценах. Рубена Элбакяна очень беспокоит ситуация в Армении. Он переживает за будущее Армении. Как он неоднократно отмечал в своих интервью, он готов давать благотворительные концерты в разных городах Армении и в Арцахе.