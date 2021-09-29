Под угрозой находится более 2 000 исторических и культурных памятников Арцаха

Армянское историческое и культурное наследие на территориях, оказавшихся в результате 44-дневной войны под контролем Азербайджана, находится в серьезной опасности. Как передает «Арменпресс» об этом заявил постоянный представитель Республики Арцах в Республике Армения Сергей Казарян в ходе совещания, созванного постоянной комиссией НС по защите прав человека и общественным вопроса.

Он сообщил, что судьба более 2 000 памятников на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, находится под угрозой. Среди них 13 монастырских комплексов, 122 церкви, 52 крепости и 523 хачкара.

«На потерянных территориях Арцаха 127 школьных библиотек и 12 музеев, в которых осталось более 20 000 экспонатов», - добавил представитель Арцаха в Армении.

По словам Сергея Казаряна, случаи разрушения и вандализма по отношению к памятникам армянского культурного наследия были зарегистрированы после прекращения огня 9 ноября 2020 года, включая и случаи умышленного вандализма в отношении церквей Газанчецоц и Святого Ованеса Мкртича в Шуши.