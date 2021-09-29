Обеспечение существования армянского населения в Арцахе - одна из важных задач: Сергей Казарян

29 сентября постоянная комиссия НС по защите прав человека и общественным вопроса приняла постоянного представителя Республики Арцах в Республике Армения Сергея Казаряна, который предоставил информацию о последствиях 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября 2020 года, и тяжелой ситуации, сложившейся в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», до закрытого заседания Сергей Казарян отметил, что одной из многих задач и проблем является обеспечение существования армянского населения в Арцахе.

«В послевоенной ситуации одним из приоритетных вопросов является обеспечение существования армянского населения в Арцахе, что зависит от условий жизни, инфраструктур, восстановления жилья и других вопросов. Самые большие потери - человеческие потери», - сказал постпред Арцаха.

По словам Сергея Казаряна, в течение 44-дневной войны погибло 742 военнослужащих Республики Арцах. 5 военнослужащих-граждан Арцаха, до сих пор считаются без вести пропавшими, убиты 80 гражданских лиц, 42 в результате целевых ударов, в плену находятся 38 граждан Арцаха.

В результате войны есть около 42 000 вынужденных переселенцев, из которых 38 154 не имеют жилья и недвижимости. 15 000 переселенцев находятся в Степанакерте, 5 000 - в регионах Республики Арцах. Уже есть 3 000 договоров для обеспечения их жильем, в отелях проживает 1 960 человек. До конца года в Степанакерте планируется построить 300 квартир для размещения вынужденных переселенцев.

Сергей Казарян также сообщил, что в результате войны врагу перешли 192 населенных пункта Республики Арцах, 85 сел и 7 городов.

«В настоящий момент Республика Арцах остро нуждается в увеличении жилищного фонда. Некоторые проекты уже запущены. До конца года планируется завершить строительство около 300 домов», - подчеркнул Сергей Казарян.

По его словам, инфраструктура Арцаха также сильно пострадала в результате войны. В частности, в энергосистеме осталось только 6 из 36 действующих ГЭС. Серьезные проблемы существуют в сфере телекоммуникаций, где, по предварительным данным, ущерб составляет около 42 миллионов 600 000 драмов. В результате войны серьезно пострадали 1 226 хозяйствующих субъектов, действовавших на территориях, оккупированных Азербайджаном.

«75% пахотных земель сельскохозяйственного значения перешло к врагу. Разрушены водопроводы и каналы орошения», - представил постпред Арцаха.