Армянский фильм «Когда утихнет ветер» будет выдвинут на премию «Оскар»

На заседании Армянской национальной киноакадемии, состоявшемся 27 сентября, закрытым голосованием для выдвижения на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» ежегодной премии Американской киноакадемии «Оскар» большинством голосов участников был выбран художественный фильм режиссера Норы Мартиросян «Когда утихнет ветер».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальная киноакадемия Армении.

Фильм «Когда утихнет ветер» рассказывает об аудиторе, французе по национальности Алене, который прибыл в недавно построенный аэропорт Республики Арцах. Эта самопровозглашенная страна, окруженная вражескими государствами и с неопределенными границами, после войны за независимость пытается встать на ноги. Ален для его открытия должен определить, соответствует ли этот аэропорт международным стандартам. Во время разговоров с персоналом аэропорта Ален постепенно открывает для себя страну, которая даже не упомянута на некоторых картах, но которая действительно существует, с ее жителями, с ее правительством, ее системами и ее культурой.

Фильм является совместным кинопроизводством Армении, Бельгии и Франции. Продюсерами фильма выступили продюсерские компании трех стран: армянская «anEva production», французская «Sister productions», бельгийская «Kwassa Films».

Фильм «Когда утихнет ветер» был снят при финансовом содействии Министерства НОКС Армении и Национального киноцентра Армении.