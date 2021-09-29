В Армении подтверждено 896 новых случаев заражения COVID-19

В Армении по состоянию на 11:00 29 сентября всего подтверждено 260 675 случаев заражения COVID-19, 241 191 из которых вылечились, есть 5 299 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, добавив, что за последние сутки проведено 6 402 теста. Подтверждено 896новых случая заражения COVID-19, вылечились 461 заболевших, есть 22 летальных исхода.

В предыдущий день зарегистрировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 208.

тестов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 977 пациентов. Всего проведено 1 705 213