Уровень воды озера Севан снизился на 10 см

Уровень воды озера Севан 28 сентября 2021 года находился на отметке 1 900 метров 54 сантиметра над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в службе «Армгидромет» МЧС РА, зарегистрированная отметка на 10 сантиметров ниже отметки того же дня прошлого года. По данным 28 сентября в 2021 году из озера Севан для орошения было забрано 227 миллионов кубометров воды. По водному тоннелю Арпа-Севан в озеро Севан было переброшено 139 миллионов 837 000 кубометров воды, в том числе и подземными потоками.

Хосров Хлгатян