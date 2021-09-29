За шесть месяцев Армению посетили около полумиллиона туристов

Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, в летние месяцы в Армении была заметна туристическая активность.

Как передает «Арменпресс», Комитет по туризму Республики Армения, представляя данные туристических визитов в июне, июле и августе 2021 года, отмечает, что летом Армению посетили 313 396 туристов. С января по август в Армении побывали 488 558 туристов.

Большинство туристов в нашу страну приехали из России. После российских следуют туристы из Ирана и Грузии. Были визиты и из Украины, Индии и других стран.

Наиболее активным по туризму был август. В июне было зарегистрировано 64 101 туристов, в июле - 106 127, в августе - 143 168.