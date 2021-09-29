Во всех отделениях «Айпост» будут предоставляться государственные услуги

Компания «Айпост» уже во всех отделениях почтовой связи предлагает широкий спектр государственных услуг, что позволяет клиентам намного удобнее получать пакет необходимых услуг. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает компания «Айпост».

Во всех отделениях «Айпост» уже доступны следующие услуги:

Предоставление справки о семейном положении;

Международная проверка свидетельств, выданных ЗАГСом, таких как свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти, свидетельства об отцовстве (APOSTILLE);

Регистрация частных предприятий, изменения и снятие с учета;

Регистрация ООО (согласно типовому уставу) и изменения;

Выдача справок о судимости и розыске в Республике Армения для представителей зарубежных стран.

«Клиенты во всех филиалах «Айпост» уже могут получать ряд государственных услуг. Этим шагом мы для наших клиентов обеспечиваем комфорт и доступность, позволяя им совершать транзакции в крупнейшей сети Армении, почти в 850 отделениях «Айпост», получать необходимые государственные услуги», - рассказал Айк Карапетян, генеральный директор «Айпост».

«Айпост» планирует расширять спектр предоставляемых государственных услуг.