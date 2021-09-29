В Японии началось голосование во втором туре выборов главы правящей партии

Началось голосование второго тура выборов главы правящей Либерально-демократической партии Японии между двумя главными фаворитами гонки Фумио Кисидой и Таро Коно, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Партия открыла прямую трансляцию на своем сайте.

По итогам первого тура экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида лидирует в первом туре выборов главы правящей партии с перевесом в один голос – за него отдали 256 бюллетеней. Министр по делам вакцинации, также занимавший ранее посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно получил 255 бюллетеней.

Во втором туре голосуют 382 депутата парламента от партии и 47 представителей рядовых членов партии по одному от каждой префектуры.

Таким образом, преимущество окажется на стороне кандидата, которого поддержат больше депутатов парламента. По результатам первого тура Кисиду поддержали 146 депутатов, Коно – 86. За Санаэ Такаити, которая обещала поддержать Кисиду во втором туре, проголосовали 114 депутатов.

За пост главы ЛДП в первом туре боролись четыре кандидата: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида; министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране, ранее также занимавший посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно; и две женщины - экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.